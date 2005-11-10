La Gullo-Cam entra finalmente negli stadi: accordo tra Francesco Gullo e il Pavia

Un'invenzione della quale aveva parlato anche a giugno in un'intervista rilasciata in esclusiva proprio a TuttoMercatoWeb.com, e nuovi sviluppi arrivano adesso in merito alla Gullo-cam, il progetto sviluppato dall'ex protagonista del reality "Campioni - Il sogno" Francesco Gullo, che da anni cerca di portare nel calcio professionistico una telecamera interrata capace di offrire immagini mai viste prima.

La Serie A non ha dato margine al suo progetto (in generale il calcio professionistico, nonostante varie prove), mentre la Serie D ha iniziato a crederci, a cominciare dal Pavia, che ha fatto sapere - con una nota ufficiale - che la GulloCam sarà allo stadio Fortunati a partire dal match dell'11 ottobre contro la Varesina, e testerà per tutta la stagione 2026-27 il prodotto durante le partite della Serie D e della Prima Squadra Femminile; un approccio a questa nuova sperimentazione, dei cui frutti si potrà poi parlare al termine dell'anno calcistico.