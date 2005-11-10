Coppa Italia Serie D, gli accoppiamenti degli ottavi di finale: in campo il 28 ottobre
Claudia Marrone
Come si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Lega Nazionale Dilettanti, "il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D è quasi completo. Le gare dei trentaduesimi disputate ieri hanno definito gran parte del tabellone principale, lungo il quale si svilupperà il percorso che accompagnerà le squadre fino alla finale. All’appello manca soltanto Nuova Ternana-Recanatese, ultimo incontro dei trentaduesimi, in programma il 21 ottobre alle ore 18. La vincente affronterà il Prato nel prossimo turno.
Nel rispetto del criterio di alternanza tra gare interne ed esterne, in cinque casi è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi giocherà in casa: nello specifico si tratta delle sfide Valenzana Mado-Biellese, Villa Valle-Brusaporto, Leon-Aurora Pro Patria, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Modica-Licata".
Di seguito gli abbinamenti dei sedicesimi, che si giocheranno poi il 28 ottobre:
Gara 1: Valenzana Mado-Biellese
Gara 2: Villa Valle-Brusaporto
Gara 3: Leon-Aurora Pro Patria
Gara 4: Sant’Angelo – Sanremese
Gara 5: Caldiero Terme-Cjarlins Muzane
Gara 6: Schio-Union Clodiense
Gara 7: Piacenza-Sasso Marconi
Gara 8: Lucchese-Sestri Levante
Gara 9: Prato-vincente Nuova Ternana vs Recanatese
Gara 10: Siena-Ancona
Gara 11: Teramo-Sassari Lattedolce
Gara 12: Puteoli Real Normanna-L’Aquila
Gara 13: Turris-Certosa V. Campagnano
Gara 14: Fidelis Andria-Virtus Francavilla
Gara 15: Gelbison-Nuova Igea Virtus
Gara 16: Modica-Licata