Domani Virtus Verona-Chievo, Delneri: "Derby importante, ma che sia anche aggregante"

E' tempo di derby a Verona, visto che domani si affronteranno Virtus e Chievo nel Girone B di Serie D. Chi di derby veronesi se ne intende è Luigi Delneri che, in un'intervista rilasciata a Sky Sport in vista di questo match è partito ricordando la sua prima stracittadine veronese: "La sera prima del primo derby di Verona siamo andati a cena io, Rino Foschi e Malesani, per fare una riunione e stemperare un po' le dinamiche. No penso però che questo sia il caso dei due contendenti di domani".

"Una bella storia da scrivere - prosegue Delneri -, spero che sia un derby appassionato e aggregante. I quartieri poi portano famiglia: mi piacerebbe che fosse un derby di quel tipo lì. E' importante il risultato, ma mi auguro che non sia un derby di pathos e di aggressività. Che sia una partita da bicchiere di vino, pur essendo importante perché si affrontano due squadre della città".

In conclusione: "Penso che ci siano i presupposti per vedere una partita di questo genere. Conosco Gigi Fresco da parecchio tempo: un uomo appassionato, che ha accettato la retrocessione in modo corretto e mantenendo sempre l'equilibrio. Penso che fra il Chievo che vuole ritornare su e la Virtus di Gigi Fresco che vorrà anche lui rinverdire gli ultimi anni di Serie C con un ritorno, sia una bella partita: che si aggreghi la gente e che sia fucina di un futuro molto importante. Sono due squadre storiche di Verona".