Prima panchina per Rolando Bianchi: allenerà il Villa Valle. Biava sarà il suo vice

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Prima panchina per Rolando Bianchi: allenerà il Villa Valle. Biava sarà il suo viceUfficiale
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 21:48Serie D
autore Tommaso Maschio
09.10.2026 21:48Serie D
Dopo le esperienze nel settore giovanile dell'Atalanta e coi fratelli Cannavaro per l'ex centravanti c'è la prima panchina in Serie D
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© foto di Raimondo De Magistris
Dopo le esperienze nel settore giovanile dell’Atalanta, e come collaboratore tecnico nell’Under 23 nerazzurra, e i ruoli di vice di Paolo Cannavaro - alla Pro Vercelli - e Fabio Cannavaro - con l’Uzbekistan – per l’ex centravanti Rolando Bianchi arriva la prima esperienza da allenatore. L’ex Torino infatti è stato nominato nuovo tecnico del Villa Valle, club bergamasco che milita in Serie D.
Il comunicato del Villa Valle
Villa Valle SSD ARL comunica di aver affidato a Rolando Bianchi la guida tecnica della Prima Squadra. Al suo fianco ci sarà Giuseppe Biava, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.
La società rivolge a Rolando Bianchi e Giuseppe Biava un caloroso benvenuto e augura a entrambi buon lavoro alla guida dei nostri colori.
Benvenuti al Villa Valle, Mister!
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