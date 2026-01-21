Coppa Italia Serie D, conto alla rovescia per la finalissima: sarà Pistoiese-Ancona

Neppure il tempo di archiviare la giornata domenicale (CLICCA QUI per il punto della situazione), che la Serie D è tornata in campo, perché si sono giocate quest'oggi le semifinali di ritorno della Coppa Italia di categoria, primo step che si è giocato sui 180' e non in gara secca: il doppio confronto, che non prevedeva eventuali tempi supplementari ma subito i calci di rigore in caso di parità di risultato, ha premiato Pistoiese e Ancona, che si affronteranno quindi nella finalissima.

Ma veniamo ai due match. La Pistoiese aveva battuto 2-1 all'andata il Club Milano, caduto oggi 1-0 per mano degli orange, mentre l'Ancora, dopo il pari di 1-1 con il Francavilla, ha vinto con lo stesso risultato dei toscani. Successi quindi di misura, ma tanto è bastato per un primo traguardo.

Di seguito, il recap del turno (in neretto le qualificate)

COPPA ITALIA SERIE D - SEMIFINALI

Andata, 7 gennaio 2026

Club Milano-Pistoiese 1-2

16' Di Nella (C), 28' [rig.] Rizq (P), 67' Biagi (P)

Ancona-Francavilla 1-1

75' Esposito (F), 78' [rig.] Kouko (A)

Ritorno, 21 gennaio

Pistoiese-Club Milano 1-0

37' Rossi

Francavilla-Ancona 0-1

86' Bonaccorsi

Ricordiamo infine che le date indicative per la finalissima sono quelle del 25 febbraio 2026 (andata) e 11 marzo 2026 (ritorno).