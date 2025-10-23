Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, Derthona in vetta. Poco impiego nel Girone F

Torna anche quest'anno, e per la quattordicesima stagione, il progetto 'Giovani D Valore', promosso dal Dipartimento Interregionale che premia le società di Serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori under 19 oltre la quota prevista da regolamento. Come si legge nel comunicato ufficiale, da questo anno, da questo campionato i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone saranno corrisposti in due distinte tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, un'altra terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata.

Riportiamo di seguito le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, aggiornate alla 6ª giornata (CLICCA QUI per la classifica globale):

GIRONE A: Derthona 376 punti, Asti e Sanremese 226, Club Milano 224, Novaromentin 182

GIRONE B: Nuova Sondrio 189, Casatese Merate e Vogherese 117, Varesina 65, Breno 54

GIRONE C: Union Clodiense Chioggia e Legnago Salus 167, Este 111, Campodarsego 84, Obermais 82

GIRONE D: Pistoiese 137, Imolese 116, Crema e Pro Sesto 62, Rovato Vertovese 57

GIRONE E: Sporting Trestina 372, Aquila Montevarchi 330, Ghiviborgo 204, Orvietana 145, Vivi Altotevere Sansepolcro 102

GIRONE F: Sammaurese e Maceratese 67, Ostiamare 65, Castelfidardo 61, Teramo 60

GIRONE G: Ischia 233, COS Sarrabus Ogliastra e Trastevere 196, Montespaccato 70, Anzio 47

GIRONE H: Nardò 217, Ferrandina 207, Fidelis Andria 47, Barletta e Flegrea Puteolana 42

GIRONE I: Ragusa 112, Sancataldese 78, Nuova Igea Virtus 72, Paternò 56, Athletic Palermo 55