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Trapani, Antonini annuncia: "Il complotto contro di me, sta per diventare un’inchiesta internazionale"

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 19:34Serie D
21.10.2026 19:34Serie D
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Torna a parlare, attraverso il proprio profilo Facebook, il presidente del Trapani Valerio Antonini, che riprende un discorso da lui già annunciato, quello legato a un complotto contro di lui che ha influito poi nelle sue attività sportive: si parla adesso di un'inchiesta internazionale, che finirà sui tavoli di Bruxelles.
Come appunto detto dal numero uno granata:

"Il complotto contro Valerio Antonini sta per diventare un’inchiesta internazionale.

Ieri ho firmato gli accordi con uno dei più importanti tabloid sportivi di Londra. Pubblicheranno tutto il materiale esclusivo in mio possesso: chat, audio, fotografie, documenti, e ogni cosa che i nostri investigatori hanno portato alla luce in questi mesi. Niente ricostruzioni di parte. Carte. Voci registrate. Nomi. Ho visto le loro facce mentre leggevano. Giornalisti abituati a raccontare scandali in tutto il mondo, sconvolti che in un Paese fondatore dell’Europa potessero accadere fatti di questa gravità, alla luce del sole, con la firma di istituzioni pubbliche in calce. Non sarà un articolo. Sarà un caso. E finirà presto anche sui tavoli di Bruxelles, dove qualcuno dovrà spiegare come funziona davvero lo sport in Italia. Perché questa è la storia di un sistema, non di un uomo.
Un sistema in cui la politica sportiva è in mano a persone che gestiscono lo sport come il giardino di casa, e che da decenni decidono chi può entrare e chi deve essere buttato fuori.

Un sistema in cui i tribunali federali e quelli amministrativi si parlano, e i giudici si scambiano appositamente di ruolo per proteggere le decisioni delle federazioni. Chi oggi giudica è lo stesso che ieri sedeva dall’altra parte. E domani tornerà a sedersi lì.

Una FederCalcio che commissaria se stessa, nominando come commissario chi è stato commissariato. Una FIP con un presidente ottantenne che abusa del proprio potere aggirando in ogni modo regolamenti e manuali, convinto che le regole valgano per tutti tranne che per lui.
Un’agenzia governativa, a livello nazionale e locale, che falsifica atti pubblici. Non interpreta. Non sbaglia, Falsifica.
Un Sindaco e un Presidente di Provincia che si sono presi gli investimenti di un privato con la violenza e con pretesti illegittimi, come nel Far West. Milioni di euro dilapidati. Impianti ristrutturati con denaro privato riportati nel totale abbandono, per il solo gusto di dimostrare chi comanda. Non lo dico io: sono stati gli stessi giornalisti inglesi, davanti alle carte, a parlare di metodi di stampo mafioso.
E poi un legame. Emerso dai documenti. Che collega pezzi che sembravano lontani e che rende questa storia ancora più agghiacciante. Non lo anticipo. Lo leggerete.

Ho perso soldi, tempo, serenità. Ho visto distrutto in pochi mesi ciò che avevo costruito con il lavoro di anni e con il sostegno di decine di migliaia di persone che non chiedevano altro che sognare. Ho visto gente che si diceva amica scomparire al primo segnale che il potere aveva deciso. Ma non ho perso la cosa che a loro manca: la verità, documentata, pagina per pagina.
Questo ed altro. Non vedo l’ora che esca.

La domanda che si farà chiunque leggerà lo scoop:
Cosa può subire, in Italia, chi non abbassa la testa davanti al potere?
Viviamo davvero in un Paese democratico?

Io la risposta l’ho pagata sulla mia pelle. Presto la conoscerete anche voi".

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