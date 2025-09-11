Ufficiale San Marino, colpo fra i pali: arriva l'ex Rimini e Messina Gabriel Meli

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 1999 Gabriel Meli. Il calciatore si è legato al club bianco azzurro dopo aver sottoscritto un contratto annuale.

“L’infortunio di Jacopo Coletta ci ha colti tutti come un fulmine a ciel sereno – ha dichiarato il DS Daniele Deoma – La società con il Presidente Montanari in testa si è immediatamente stretta intorno a Jacopo non facendo mancare nessun supporto non solo nell’immediato ma anche in previsione del suo pieno recupero. Nel frattempo, siamo riusciti ad individuare e ad assicurarci un grande professionista come Gabriel Meli che con la sua esperienza saprà rendersi utile a tutto il gruppo che ha raggiunto già oggi”.

Meli ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Empoli militando in tutte le formazioni della società toscana sino alla prima squadra. Oltre a quella dell’Empoli, ha indossato le maglie di Taranto, Messina, Rimini, Fano, Recanatese, Südtirol collezionando oltre 80 presenze in Lega Pro e 5 in seconda divisione Greca con il Larisas. Gabriel ha tra l’altro militato in tutte le nazionali dall’Under 17 all’Under 20.