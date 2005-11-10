Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 novembre
Dimitri Conti
Si entra nel vivo di questa sosta nazionali nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre 2026.
Riprende la Nations League e scende in campo anche l'Italia, che questa sera ospita la Francia al Meazza di Milano. Non solo le nazionali, tra l'altro, perché per gli appassionati sarà possibile seguire in prima serata anche la Champions League femminile, con due partite.
UEFA Nations League - Lega A
18:00 - Turchia vs Belgio
20:45 - Inghilterra vs Croazia
20:45 - Italia vs Francia
20:45 - Repubblica Ceca vs Spagna
UEFA Nations League - Lega C
18:00 - Armenia vs Cipro
20:45 - Albania vs Finlandia
20:45 - Montenegro vs Lettonia
20:45 - San Marino vs Bielorussia
UEFA Champions League Women
18:45 - Barcellona D vs Arsenal D
21:00 - Benfica D vs Austria Vienna D