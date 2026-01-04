Atalanta-Roma 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (14' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (25' Ahanor); Zappacosta, de Roon, Ederson (26' st Maldini), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (14' st Musah); Scamacca (26' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. All.: Palladino
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski (1' st Wesley), Hermoso; Celik, Cristante, Koné (39' st Pisilli), Rensch (15' st Tsimikas); Soulé (20' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (15' st Dovbyk). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angeliño, Romano, Mirra, Lulli, Ghilardi. All. Gasperini.
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 12' Scalvini (A).
Ammoniti: de Roon (A), Mancini (R), Hermoso (R)
