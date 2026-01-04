Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di un esterno destro, oltre a Cancelo altri due nel mirino

Cancelo non è l'unico terzino che l'Inter sta continuando a tenere sotto la lente d'ingrandimento.

La società nerazzurra sta continuando a monitorare anche altre piste, considerando soprattutto la mancata certezza sul possibile ritorno del portoghese a Via della Liberazione.

Si attende Cancelo ma...

Attualmente il nome caldo per il reparto è quello di Cancelo. Il portoghese non può tornare indietro, con inzaghi che lo ha escluso dalla lista per il campionato e per la Champions asiatica.

L'unica strada percorribile dal terzino è quindi quella della partenza, altrimenti rischierebbe di fare 6 mesi di vacanza prima di tornare nuovamente sul terreno di gioco. L'Inter sta spingendo costantemente. I nerazzurri lo vogliono. sta continuando a tenere i contatti aperti sia con l'Al-Hilal, tanto da essere vicini all'accordo mancando solamente la scelta di uno tra Acerbi e De Vrij per lo scambio, sia con il giocatore. Il portoghese si starebbe prendendo del tempo per fare le prorpie valutazioni, con l'inter che però sperava di chiudere la trattativa prima possibile.

Le alternative rimangono in piedi. Cambiaso e Dodò non sono stati dimenticati

Attualmente l'Inter sarebbe con il fiato sospeso. Il futuro del mercato in entrata dipenderà dalla decisione che prenderà Cancelo. Nel frattempo i nerazzurri non si sono dimenticati degli ammiccamenti passati. Prima che uscisse allo scopero l'occasione Cancelo, Ausilio era in pressing su più fronti, in particolar modo verso Dodò e Cambiaso. I due rimangono comunque vie percorribili per il mese di gennaio. Per Cambiaso rimane comunque in piedi la carta Frattesi, uno scambio che renderebbe felice Spalletti e regalerebbe un esterno a Chivu, con Dodò la situazione potrebbe essere ancora più semplice con costi anche ridotti rispetto al primo. Dipenderà però dalla linea che intraprenderà Paratici una volta firmato con la Fiorentina.