Lazio-Napoli 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (17' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (26' st Belahyane), Basic; Cancellieri (26' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (42' st Pedro). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Serra, Farcomeni. All.: Sarri
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (33' st Buongiorno), Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (33' st Gutierrez); Neres (25' st Mazzocchi), Hojlund (41' st Lang), Elmas (41' st Ambrosino). A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Lang, Prisco. All.: Conte
Arbitro: Massa
Marcatori: 14' Spinazzola, 32' Rrahmani (N)
Ammoniti: Zaccagni, Cataldi (L) Rrahmani (N)
Espulsi: Noslin, Marusic (L), Mazzocchi (N)