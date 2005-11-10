Fiorentina-Juventus 2-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulaï (19' st Brescianini); Mastantuono, Pedro Gonçalves (19' st Fagioli), Njie (40' st Gnonto); Pellegrino (40' st Beto). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Ranieri, Valdepeñas, Mazzeo, Pirro, Beldenti. All.: Vanoli
Juventus (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (44' st Gatti), Cabal (11' st Celik); McKennie (33' st Ekhator), Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga (11' st Alajbegovic); Kolo Muani, Woltemade (11' st Zhegrova). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Rugani, Sarr. All.: Spalletti
Arbitro: Colombo
Marcatori: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 9' st Njie (F), 21' st Bremer (J)
Ammoniti: Cabal (J), Bremer (J), Oulaï (F), Kolo Muani (J)