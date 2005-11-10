Tragedia in Sicilia: muore tifoso durante Kamarat-Akragas, gara sospesa

(ANSA) - AGRIGENTO, 15 NOV - Una tragedia ha sconvolto il pomeriggio di sport allo stadio dei Salaci di Cammarata durante la partita di Eccellenza tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della formazione di casa, Domenico Sciacchitano, 61 anni domani, è deceduto a causa di un improvviso malore che lo ha colto mentre assisteva all'incontro dagli spalti.

L'episodio si è verificato a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. I sanitari dell'ambulanza presente nell'impianto, con a bordo il medico rianimatore, sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e hanno allertato la centrale del 118 di Caltanissetta, che ha inviato d'urgenza l'elisoccorso. Il direttore di gara ha sospeso la partita e ordinato l'evacuazione del rettangolo di gioco per consentire l'atterraggio dell'elicottero al centro del campo.

Durante i soccorsi si sono registrati attimi di concitazione e tensione sulle gradinate, con alcuni tifosi che hanno tentato di fare ingresso sul terreno di gioco prima di essere fermati dalle forze dell'ordine. Nonostante oltre 40 minuti di disperati tentativi di rianimazione effettuati dall'équipe medica, per il sostenitore del Kamarat non c'è stato nulla da fare. L'incontro è stato sospeso definitivamente. (ANSA)