Una serata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con sfide in programma nei principali campionati europei e nei Mondiali Under 17. Riflettori puntati soprattutto sul Bayern Monaco, impegnato contro il Colonia, e sull'Athletic Bilbao, che affronta l'Espanyol. In Italia spazio anche alla Serie B e alla Serie C. Di seguito i principali incontri da seguire questo venerdì 20 novembre.

Ligue 1 – Franc

ia

20:45 Troyes-Le Havre

Bundesliga – Germania

20:30 Bayern Monaco-Colonia

Serie B – Italia

20:30 Verona-Cesena

Serie C – Girone A

20:30 Trento-Cittadella

Serie C – Girone C

20:30 Casertana-Salernitana

LaLiga – Spagna

21:00 Athletic Bilbao-Espanyol

Mondiali Under 17

14:00 Belgio-Vietnam

14:00 Cuba-Tagikistan

14:30 Mali-Nuova Zelanda

15:00 Spagna-Cina

16:00 Italia-Giamaica

16:30 Senegal-Croazia

17:00 Costa d'Avorio-Uzbekistan

17:00 Figi-Marocco