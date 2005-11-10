Le partite di oggi: il programma di venerdì 20 novembre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
autore Giacomo Iacobellis
20.11.2026 04:30Altre Notizie
Il programma completo delle partite di oggi, dagli impegni dei campionati europei alle sfide dei Mondiali Under 17: orari e squadre in campo.
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Una serata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con sfide in programma nei principali campionati europei e nei Mondiali Under 17. Riflettori puntati soprattutto sul Bayern Monaco, impegnato contro il Colonia, e sull'Athletic Bilbao, che affronta l'Espanyol. In Italia spazio anche alla Serie B e alla Serie C. Di seguito i principali incontri da seguire questo venerdì 20 novembre.
Ligue 1 – Franc
ia
20:45 Troyes-Le Havre
Bundesliga – Germania
20:30 Bayern Monaco-Colonia
Serie B – Italia
20:30 Verona-Cesena
Serie C – Girone A
20:30 Trento-Cittadella
Serie C – Girone C
20:30 Casertana-Salernitana
LaLiga – Spagna
21:00 Athletic Bilbao-Espanyol
Mondiali Under 17
14:00 Belgio-Vietnam
14:00 Cuba-Tagikistan
14:30 Mali-Nuova Zelanda
15:00 Spagna-Cina
16:00 Italia-Giamaica
16:30 Senegal-Croazia
17:00 Costa d'Avorio-Uzbekistan
17:00 Figi-Marocco
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