Fondazione Jdentità Bianconera: esposto all'ANAC contro la nomina di Malagò a Commissario FIGC

La Fondazione Jdentità Bianconera comunica di aver depositato in data odierna un formale esposto-segnalazione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente a oggetto la verifica di legittimità, la sussistenza di conflitto d’interessi, l’incompatibilità e la presunta violazione del divieto di “pantouflage” in relazione alla nomina di Giovanni Malagò a Commissario Straordinario della FIGC, deliberata dalla Giunta Nazionale del CONI il 6 ottobre 2026.

Nel documento vengono evidenziati profili di criticità specifici relativi al procedimento di nomina, distinti rispetto al precedente parere reso dall’ANAC il 18 giugno 2026 che si era limitato a valutare i requisiti di eleggibilità.

Tra i punti cardine sollevati nell’esposto figurano:

● Violazione del divieto di “pantouflage” e conflitto d’interessi istituzionale: Viene contestato il passaggio diretto, nello spazio temporale indicato dalla legge, dall’apicale ruolo di Presidente del CONI (ente pubblico vigilante, ricoperto fino al 2025) alla guida dell’ente vigilato (FIGC), configurando una commistione incompatibile tra controllore e controllato in violazione della normativa anticorruzione e dei principi di terzietà.

● Lesione dei principi costituzionali: La concentrazione dei poteri e la gestione commissariata della FIGC affidata al decaduto Presidente FIGC dott. Malagò che diventa commissario della stessa FIGC già precedentemente dallo stesso Malagò controllata quale Presidente, vertice politico-sportivo del CONI, in palese violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.

Alla luce di tali presupposti, la Fondazione Jdentità Bianconera, riservata ogni altra segnalazione ritenuta opportuna, ha chiesto formalmente all’ANAC di accertare le violazioni normative segnalate e di verificare la piena legittimità della delibera di commissariamento adottata dal CONI senza tralasciare il potenziale aggiramento delle norme sull’ineleggibilità che ha portato alla decadenza del dott. Malagò dalla carica di Presidente della FIGC – anche a causa dell’omessa preliminare verifica dei requisiti di legge in capo al candidato affidata dalla normativa al Collegio di Garanzia del CONI – già indicato, previo tesseramento, quale candidato unico alle elezioni per la carica di Presidente della FIGC che, su espresso mandato del Presidente del CONI, il nominato Commissario Malagò dovrà indire per essere tenute entro il 31.01.2027.