Sassuolo-Genoa 0-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (3-4-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Candé (1’ st Sulemana); Van der Brempt (34’ st Cinquegrano), Thorstvedt, Matić (34’ st Dominguez), Obrador (40’ st Doig); Berardi, Esposito (1’ st Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Ghion, Caleta-Car, Skjellerup, Odenthal, Lipani, Pieragnolo, Pierini. All.: D’Aversa
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré (38’ st Wiafe), Amorim (19’ st Frendrup), Ellertsson; Baldanzi (18’ st Vitinha), Messias (29’ st Meichtry); Osmajic (38’ st Colombo). A disp.: Sommariva, Stolz, Mitaj, Drameh, Sabelli, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow. All.: De Rossi
Arbitro: Ferrieri Caputi
Marcatori: 26’, 38’ Osmajic (G)
Ammoniti: Thorstvedt (S)