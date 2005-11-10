Francia-Italia 1-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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02.10.2026 23:01Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki (77' Camavinga), Da Cunha (87' Lacroix), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (77' Barcola). All.: Zidane
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (80' Doumbia), Tonali (62' Barella), Fagioli (90' Scamacca); S. Esposito (80' Maldini), P. Esposito (62' Vergara), Kean. All.: Mancini
Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)
Marcatori: 55' Olise (F), 68' Bastoni (I)
Ammoniti: Fagioli, Kean (I), Upamecano (F), Vergara, Bastoni (I)
Espulsi: Upamecano (F)
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