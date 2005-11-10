Bologna-Udinese 1-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian (41’ st Amondarain), Casale, Theate; Zortea (34’ st Vitik), Ferguson, Pobega, Bernardeschi (34’ st Mbangula); Orsolini (1’ st Alhassane), Odgaard, Cambiaghi (40’ st Piccoli). A disp.: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Dovbyk, Libra, De Silvestri, Badori. All.: Palladino
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma (12’ st Zanoli), Kabasele (42’ st Alaba), Solet; Abankwah, Piotrowski (42’ st Zarraga), Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric (12’ st Bayo); Zaniolo (34’ st Vojvoda). A disp.: Mzorek, Padelli, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Jovanovic. All.: Zanetti
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 43’ pt Zortea (B), 22’ st Zaniolo (U)
Ammoniti: Palma (U), Bernardeschi (B), Solet (U)