Genoa-Pisa 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Otoa (84' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (75' Ellertsson), Frendrup, Malinovskyi, Thorsby (64' Ekhator), Martin; Vitinha, Colombo (75' Ekuban). All.: De Rossi
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (62' Caracciolo), Bonfanti (72' Calabresi); Touré, Leris (59' Marin), Aebischer, Hojholt (59' Piccinini), Angori; Moreo (72' Nzola), Meister. All.: Gilardino
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 15' Colombo (G), 38' Leris (P)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Canestrelli (P), Calabresi (P)
