Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 aprile
Non manca il calcio giocato da poter seguire neanche oggi, giovedì 9 aprile 2026.
Messi alle spalle i quarti d'andata di Champions League, è adesso la volta dello stesso turno per le 'sorelle minori' Europa League e Conference, le uniche coppe europee con almeno una squadra italiana ancora in corsa. Confronto incrociato tra Serie A e Premier League: il Bologna ospita l'Aston Villa, la Fiorentina va a Londra sul campo del Crystal Palace. Di seguito tutte le partite di oggi, con accanto l'orario del calcio d'inizio.
Europa League – Quarti di finale (andata)
21:00 – Bologna vs Aston Villa
21:00 – FC Porto vs Nottingham Forest
21:00 – Friburgo vs Celta Vigo
Conference League – Quarti di finale (andata)
18:45 – Rayo Vallecano vs AEK
21:00 – Crystal Palace vs Fiorentina
21:00 – Magonza vs Strasburgo
21:00 – Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.