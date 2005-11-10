Le partite di oggi: il programma di lunedì 12 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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12.10.2026 04:30Altre Notizie
Dalla Serie A alla Premier, passando per LaLiga, Liga Portugal e Serie C: ecco tutte le partite in programma oggi, con orari e sfide da seguire.
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Si chiude oggi il programma calcistico del weekend allungato, con ancora diverse sfide in Italia e in Europa. In Serie A riflettori puntati su Atalanta-Venezia, in campo alle 18:30, e su Torino-Udinese, in programma alle 20:45. In Premier League spazio a Coventry-Newcastle, mentre in Spagna il Siviglia fa visita al Levante. Completano il calendario gli appuntamenti di Serie C, con tre gare tra Girone B e Girone C, e la sfida di Liga Portugal tra Famalicão e Alverca.
Premier League - Inghilterra
21:00 Coventry-Newcastle
Serie A - Italia
18:30 Atalanta-Venezia
20:45 Torino-Udinese
Serie C - Girone B
20:30 Pescara-Guidonia
Serie C - Girone C
20:30 Barletta-Cavese
20:30 Picerno-Cosenza
Liga Portugal - Portogallo
21:15 Famalicão-Alverca
LaLiga - Spagna
21:00 Levante-Siviglia
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