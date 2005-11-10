Le partite di oggi: il programma di lunedì 12 ottobre

Si chiude oggi il programma calcistico del weekend allungato, con ancora diverse sfide in Italia e in Europa. In Serie A riflettori puntati su Atalanta-Venezia, in campo alle 18:30, e su Torino-Udinese, in programma alle 20:45. In Premier League spazio a Coventry-Newcastle, mentre in Spagna il Siviglia fa visita al Levante. Completano il calendario gli appuntamenti di Serie C, con tre gare tra Girone B e Girone C, e la sfida di Liga Portugal tra Famalicão e Alverca.

Premier League - Inghilterra

21:00 Coventry-Newcastle

Serie A - Italia

18:30 Atalanta-Venezia

20:45 Torino-Udinese

Serie C - Girone B

20:30 Pescara-Guidonia

Serie C - Girone C

20:30 Barletta-Cavese

20:30 Picerno-Cosenza

Liga Portugal - Portogallo

21:15 Famalicão-Alverca

LaLiga - Spagna

21:00 Levante-Siviglia