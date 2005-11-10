Le partite di oggi: il programma di martedì 10 novembre
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Giacomo Iacobellis
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10.11.2026 04:30Altre Notizie
Women's Champions League, oggi c'è la quarta giornata: cinque sfide in programma. Le nostre Inter e Roma sono a caccia di punti.
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
La UEFA Women's Champions League entra nel vivo con la quarta giornata della fase campionato. Riflettori puntati sulle nostre squadre italiane: l'Inter ospita il Manchester City, mentre la Roma affronta il Servette. Tra gli altri incontri spiccano Real Madrid-Paris FC e PSG-Bayern Monaco, mentre il Chelsea fa visita all'Häcken. Ecco il programma completo delle gare, comprensivo anche di due amichevoli di calcio maschile a livello giovanile.
UEFA Women's Champions League – 4ª giornata
18:45 Häcken-Chelsea
18:45 Real Madrid-Paris FC
21:00 Inter-Manchester City
21:00 PSG-Bayern Monaco
21:00 Roma-Servette
Amichevoli Nazionali
09:00 Qatar U23-Singapore U23
13:00 Vietnam U23-Thailandia U23
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