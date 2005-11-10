Le partite di oggi: il programma di venerdì 2 ottobre
Giacomo Iacobellis
Tutte le attenzioni sono sulla sfida Francia-Italia di questa sera a Saint-Denis, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini sono chiamati a confrontarsi con una delle grandi favorite del girone in una sfida che offrirà indicazioni importanti sul nuovo corso della Nazionale. Fischio d'inizio alle 20.45 allo Stade de France, mentre il programma internazionale propone anche Belgio-Turchia e numerosi altri incontri. Di seguito gli appuntamenti da non perdere questo venerdì 2 ottobre.
UEFA Nations League - League A
20:45 Belgio vs Turchia
20:45 Francia vs Italia
UEFA Nations League - League B
20:45 Bosnia-Erzegovina vs Svezia
20:45 Polonia vs Romania
20:45 Ucraina vs Irlanda del Nord
20:45 Ungheria vs Georgia
UEFA Nations League - League C
16:00 Kazakistan vs Moldavia
18:00 Cipro vs Armenia
18:00 Lettonia vs Montenegro
20:45 Faerøerne vs Slovacchia
Europei U21 - Qualificazione
18:00 Austria U21 vs Danimarca U21
18:00 Slovenia U21 vs Olanda U21
18:00 Ucraina U21 vs Croazia U21
19:30 Andorra U21 vs Moldavia U21
20:45 Inghilterra U21 vs Slovacchia U21
Amichevoli Nazionali
11:00 Russia U20 vs Arabia Saudita U20
12:00 Galles U19 vs Norvegia U19
12:00 Turchia U18 vs Uzbekistan U18
12:30 Arabia Saudita U18 vs Italia U18
12:30 Croazia U18 vs Danimarca U18
12:30 Ungheria U18 vs Algeria U18
13:00 Corea del Sud vs Venezuela
13:00 DR Congo vs Uganda
13:35 Cina vs Palestina
14:00 Armenia U19 vs Estonia U19
14:00 Uzbekistan U20 vs Armenia U20
15:30 Albania U19 vs Lituania U19
15:30 Belgio U19 vs Irlanda del Nord U19
15:30 Turchia U17 vs Corea del Sud U17
16:00 Francia U18 vs Senegal U18
16:00 Georgia U19 vs Lettonia U19
16:00 Inghilterra U19 vs USA U19
16:00 Montenegro U19 vs Israele U19
17:00 Mauritius vs Sri Lanka
18:00 Serbia U21 vs Russia U21
18:15 Portogallo U18 vs Romania U18
19:00 Lussemburgo U19 vs Macedonia del Nord U19