Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di venerdì 2 ottobre

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 04:30Altre Notizie
02.10.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Francia-Italia accende la serata di Nations League: gli azzurri sfidano i Bleus a Parigi, appuntamento in programma alle ore 20.45.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tutte le attenzioni sono sulla sfida Francia-Italia di questa sera a Saint-Denis, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini sono chiamati a confrontarsi con una delle grandi favorite del girone in una sfida che offrirà indicazioni importanti sul nuovo corso della Nazionale. Fischio d'inizio alle 20.45 allo Stade de France, mentre il programma internazionale propone anche Belgio-Turchia e numerosi altri incontri. Di seguito gli appuntamenti da non perdere questo venerdì 2 ottobre.

UEFA Nations League - League A

20:45 Belgio vs Turchia
20:45 Francia vs Italia

UEFA Nations League - League B

20:45 Bosnia-Erzegovina vs Svezia
20:45 Polonia vs Romania
20:45 Ucraina vs Irlanda del Nord
20:45 Ungheria vs Georgia

UEFA Nations League - League C

16:00 Kazakistan vs Moldavia
18:00 Cipro vs Armenia
18:00 Lettonia vs Montenegro
20:45 Faerøerne vs Slovacchia

Europei U21 - Qualificazione

18:00 Austria U21 vs Danimarca U21
18:00 Slovenia U21 vs Olanda U21
18:00 Ucraina U21 vs Croazia U21
19:30 Andorra U21 vs Moldavia U21
20:45 Inghilterra U21 vs Slovacchia U21

Amichevoli Nazionali

11:00 Russia U20 vs Arabia Saudita U20
12:00 Galles U19 vs Norvegia U19
12:00 Turchia U18 vs Uzbekistan U18
12:30 Arabia Saudita U18 vs Italia U18
12:30 Croazia U18 vs Danimarca U18
12:30 Ungheria U18 vs Algeria U18
13:00 Corea del Sud vs Venezuela
13:00 DR Congo vs Uganda
13:35 Cina vs Palestina
14:00 Armenia U19 vs Estonia U19
14:00 Uzbekistan U20 vs Armenia U20
15:30 Albania U19 vs Lituania U19
15:30 Belgio U19 vs Irlanda del Nord U19
15:30 Turchia U17 vs Corea del Sud U17
16:00 Francia U18 vs Senegal U18
16:00 Georgia U19 vs Lettonia U19
16:00 Inghilterra U19 vs USA U19
16:00 Montenegro U19 vs Israele U19
17:00 Mauritius vs Sri Lanka
18:00 Serbia U21 vs Russia U21
18:15 Portogallo U18 vs Romania U18
19:00 Lussemburgo U19 vs Macedonia del Nord U19

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine news 2
Fiorentina, Pellegrino: "Scommessa con Mastantuono: 5 assist per una grigliata"
Immagine news 3
Altobelli: "L'Inter è la più forte, ma la Roma è costruita bene. Malen? Ottimo attaccante"
Immagine news 4
Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
17:00 Altre Notizie
FIGC, 4 avvocati al Coni su caso Malagò: "Tesseramento essenziale", ma non si parla di commissariamento
Immagine news 2
16:19 Altre Notizie
Boom di ascolti per l'Italia: quasi 8 milioni di telespettatori per il match con la Francia
Immagine news 3
07:27 Altre Notizie
Roberto Beccantini ricorda Heiman: "A taccuini chiusi, purtroppo!"
Immagine news 4
07:20 Altre Notizie
Addio al Re dei titoli, il mondo del giornalismo in lutto per la morte di Enrico Heiman
Immagine news 5
06:41 Altre Notizie
Dall'addio di Andrea Agnelli si è persa la vera Juventus, il pensiero di Mario Mattioli
Immagine news 6
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C, Nations League e di Serie A femminile
Immagine news 7
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di sabato 3 ottobre
Ieri
Immagine news 8
23:01 Altre Notizie
Francia-Italia 1-1: il tabellino della gara
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.1 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.3 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.4 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.5 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.6 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
Immagine top news n.7 L'Italia di Mancini sa anche giocare all'italiana: con la Francia una gara di sofferenza che ha pagato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."
Immagine box news Serie A Mario Gila su Yamal: "Una follia che sia così forte. Ne parlerò con Cardinale per il Milan"
Immagine box news Serie A Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Scommessa con Mastantuono: 5 assist per una grigliata"
Immagine box news Serie A Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "L'incazzatura diventi una fonte da cui vai a prendere le energie"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale