Le partite di oggi: il programma di venerdì 9 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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09.10.2026 04:30Altre Notizie
Tutte le partite di oggi, venerdì 9 ottobre: il programma completo con orari e campionati.
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© foto di Federico Serra
Dopo la lunga sosta per le Nazionali, torna finalmente un nuovo weekend di calcio con diversi appuntamenti in programma nei principali campionati europei. Dalla Serie B alla Bundesliga, passando per Ligue 1, Liga e Liga Portugal: ecco tutte le partite in calendario oggi, venerdì 9 ottobre, con rispettivi orari.
Ligue 1 - Francia
20:45 Lens-Lione
Bundesliga - Germania
20:30 Borussia Dortmund-Werder Brema
Serie B - Italia
20:30 Avellino-Sampdoria
Serie C - Girone A - Italia
20:30 Brescia-Pro Vercelli
Eredivisie - Olanda
20:00 PSV-Heerenveen
Liga Portugal - Portogallo
19:45 Moreirense-Gil Vicente
21:15 Braga-Sporting
LaLiga - Spagna
21:00 Malaga-Espanyol
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