Calciomercato Cagliari, il punto sulle trattive

Prime operazioni di mercato: via Radunovic, ritorna Sherri

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - Pochi centrocampisti a causa degli infortuni. E il Cagliari, con Deiola e Folorunsho ko, punta su Nicolussi Caviglia, in prestito alla Fiorentina, ma giocatore di proprietà del Venezia. Proprio la necessità di un accordo tra viola e lagunari rende i tempi più lunghi: il club rossoblù vorrebbe avere il giocatore a disposizione almeno per la trasferta di Genova, lunedì prossimo. Salvo accelerazioni che addirittura potrebbero far entrare il valdostano scuola Juventus nella liste dei convocati per la gara di giovedì a Cremona.

Il club sta seguendo diversi giocatori, ma Nicolussi Caviglia resta l'obiettivo numero uno. Il centrocampista ha giocato ieri pochi minuti nella gara della Fiorentina con la Cremonese, ma non rientrerebbe più nei piani della società toscana. Anche Brescianini nel mirino del Cagliari ma l'operazione non è semplice. Intanto quella di venerdì col Milan è stata l'ultima apparizione, in panchina, del portiere Radunovic con la maglia del Cagliari: l'estremo difensore serbo, classe 1996, si trasferisce in prestito allo Spezia sino al termine della stagione. Per il ruolo di vice Caprile ritorna dal prestito al Frosinone l'albanese Sherri. La formula è quella della risoluzione anticipata. Ancora da valutare in attacco le opzioni Dzeko (Fiorentina) e Lucca (Napoli). Ma circola anche il nome di Zapata in un possibile affare che porterebbe Prati in maglia granata.

Intanto il Cagliari pensa soprattutto alla sfida di giovedì contro la Cremonese dell'ex allenatore Nicola. Per l'occasione Pisacane potrebbe rilanciare in difesa la coppia Mina-Luperto. Anche Zè Pedro si sta nuovamente allenando con il gruppo. Sembra per ora congelata la possibilità del trasferimento dello stesso Luperto a Cremona.