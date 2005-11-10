È morto a 89 anni Paolo Bulgari, uno dei più importanti protagonisti della storia della gioielleria italiana. Nipote di Sotirio Bulgari, fondatore della maison nel 1884, ha contribuito in maniera decisiva alla trasformazione dell'azienda di famiglia in uno dei marchi del lusso più conosciuti al mondo. Presidente dal 1984, ha guidato insieme al fratello Nicola e al nipote Francesco Trapani una stagione di grande espansione internazionale. Era considerato uno dei massimi esperti di pietre preziose, oltre che un interprete fondamentale dello stile Bulgari. Nel 1996 era stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Il restauro di Trinità dei Monti e gli incidenti del Feyenoord

Tra le numerose iniziative con cui Bulgari ha contribuito alla valorizzazione di Roma, città alla quale è sempre rimasto legatissimo, c'è anche il restauro della scalinata di Trinità dei Monti. Nel 2014 la maison annunciò una donazione da 1,5 milioni di euro per finanziare l'intervento, avviato nell'ottobre 2015 e concluso nel settembre 2016. Proprio nel febbraio 2015, in occasione della partita di Europa League tra Roma e Feyenoord, Piazza di Spagna era stata teatro dei violenti incidenti provocati dai tifosi olandesi, che avevano danneggiato soprattutto la Fontana della Barcaccia, ai piedi della scalinata. Il finanziamento di Bulgari era stato deciso prima di quegli episodi e riguardava un monumento diverso, ma l'intervento contribuì alla riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della Capitale, segnato pochi mesi prima dalle immagini degli scontri.

L'impegno di Paolo Bulgari per Roma è proseguito anche attraverso la Fondazione Paolo Bulgari, costituita nel 2019 e attiva soprattutto nel contrasto alla povertà educativa e nel sostegno ai giovani delle periferie. Tra i progetti realizzati, la riqualificazione di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca e, nel maggio 2025, il recupero di un campo di calcio a cinque dell'Istituto comprensivo Melissa Bassi, in collaborazione con il Rotary Club di Roma. Iniziative che hanno affiancato la sua lunga attività imprenditoriale, attraverso la quale ha contribuito a rendere Bulgari uno dei nomi più rappresentativi del Made in Italy. I funerali si terranno lunedì 23 novembre, alle 11, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.