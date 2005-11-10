Una domenica di grandi appuntamenti per il calcio europeo. In Serie A spicca il big match tra Atalanta e Inter, mentre la Juventus ospita il Venezia e il Milan affronta il Frosinone. Occhi puntati anche sull'Inghilterra, dove Liverpool e Manchester United si sfidano in uno dei derby più attesi della stagione. Di seguito gli incontri da non perdere questo 22 novembre.

SERIE A

12:30 Juventus-Venezia

15:00 Bologna-Udinese

15:00 Sassuolo-Genoa

18:00 Milan-Frosinone

20:45 Atalanta-Inter

SERIE B

15:00 Avellino-Mantova

17:15 Arezzo-Padova

SERIE C – GIRONE A

12:30 Brescia-Renate

12:30 Pro Vercelli-Novara

14:30 Alcione Milano-Ospitaletto

17:30 Desenzano-AlbinoLeffe

17:30 Dolomiti Bellunesi-Carpi

SERIE C – GIRONE B

14:30 Livorno-Ravenna

14:30 Pianese-Gubbio

14:30 Torres-Spezia

17:30 Forlì-Reggiana

17:30 Sambenedettese-Perugia

SERIE C – GIRONE C

12:30 Scafatese-Foggia

14:30 Altamura-Casarano

15:00 Catania-Bari

17:30 Picerno-Giugliano

PREMIER LEAGUE

15:00 Hull-Brighton

17:30 Liverpool-Manchester United

BUNDESLIGA

15:30 Augusta-Magonza

17:30 Werder Brema-Amburgo

LIGUE 1

15:00 Paris FC-Angers

17:15 Lorient-Rennes

20:45 Marsiglia-Le Mans

LALIGA

14:00 Barcellona-Villarreal

16:15 Racing Santander-Real Sociedad

18:30 Osasuna-Malaga

21:00 Getafe-Atletico Madrid

EREDIVISIE

12:15 Twente-Willem II

14:30 Ajax-Den Haag

14:30 Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar

16:45 Go Ahead Eagles-Sittard

TAÇA DE PORTUGAL

12:00 Sanjoanense-Académica

15:00 Gil Vicente-Olhanense

15:00 SC Vianense-Rio Ave

15:00 Vitória de Sernache-Lusitânia FC

16:00 Farense-Fátima

19:00 Estrela-Portimonense

20:30 Leiria-Leça

21:45 Torreense-Benfica