Le partite di oggi: il programma di domenica 22 novembre
Giacomo Iacobellis
Una domenica di grandi appuntamenti per il calcio europeo. In Serie A spicca il big match tra Atalanta e Inter, mentre la Juventus ospita il Venezia e il Milan affronta il Frosinone. Occhi puntati anche sull'Inghilterra, dove Liverpool e Manchester United si sfidano in uno dei derby più attesi della stagione. Di seguito gli incontri da non perdere questo 22 novembre.
SERIE A
12:30 Juventus-Venezia
15:00 Bologna-Udinese
15:00 Sassuolo-Genoa
18:00 Milan-Frosinone
20:45 Atalanta-Inter
SERIE B
15:00 Avellino-Mantova
17:15 Arezzo-Padova
SERIE C – GIRONE A
12:30 Brescia-Renate
12:30 Pro Vercelli-Novara
14:30 Alcione Milano-Ospitaletto
17:30 Desenzano-AlbinoLeffe
17:30 Dolomiti Bellunesi-Carpi
SERIE C – GIRONE B
14:30 Livorno-Ravenna
14:30 Pianese-Gubbio
14:30 Torres-Spezia
17:30 Forlì-Reggiana
17:30 Sambenedettese-Perugia
SERIE C – GIRONE C
12:30 Scafatese-Foggia
14:30 Altamura-Casarano
15:00 Catania-Bari
17:30 Picerno-Giugliano
PREMIER LEAGUE
15:00 Hull-Brighton
17:30 Liverpool-Manchester United
BUNDESLIGA
15:30 Augusta-Magonza
17:30 Werder Brema-Amburgo
LIGUE 1
15:00 Paris FC-Angers
17:15 Lorient-Rennes
20:45 Marsiglia-Le Mans
LALIGA
14:00 Barcellona-Villarreal
16:15 Racing Santander-Real Sociedad
18:30 Osasuna-Malaga
21:00 Getafe-Atletico Madrid
EREDIVISIE
12:15 Twente-Willem II
14:30 Ajax-Den Haag
14:30 Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar
16:45 Go Ahead Eagles-Sittard
TAÇA DE PORTUGAL
12:00 Sanjoanense-Académica
15:00 Gil Vicente-Olhanense
15:00 SC Vianense-Rio Ave
15:00 Vitória de Sernache-Lusitânia FC
16:00 Farense-Fátima
19:00 Estrela-Portimonense
20:30 Leiria-Leça
21:45 Torreense-Benfica