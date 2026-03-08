Nicola Riva e le ammonizioni di Marinelli: "Nessuna simulazione di Palestra ed Esposito "

Continuano a far discutere e a Cagliari lo faranno probabilmente a lungo le due ammonizioni per simulazione che sono state date all'indirizzo di Palestra e di Esposito dall'arbitro Marinelli nel corso di Cagliari-Como. In entrambi i casi infatti, come chiarito dai moviolisti in diretta televisiva, le sanzioni sono apparse fuori luogo e hanno fatto discutere enormemente anche in casa Cagliari nel post gara, in particolare quella data ad Esposito è assurda dato che Ramon commette un fallo evidente che avrebbe portato ad un ammonizione del difensore e a una pericolosissima punizione dal limte dell'area.

Sul tema si è esposto anche Nicola Riva attraverso i propri social:

"Non è da me parlare o dare colpe agli arbitri ma oggi l'atteggiamento dell'arbitro é stato davvero assurdo, 2 ammonizioni per simulazione mai viste in vita...ammonire per una pseudo simulazione al limite dell'area di rigore poi è qualcosa di molto raro tanto più quando ne hai appena data una pochi minuti prima... siamo stati danneggiati pesantemente oggi, da un fallo netto e una punizione potenzialmente pericolosa per noi siamo passati ad una squalifica di un nostro giocatore per la prossima importantissima giornata di campionato.

Oggi non meritavamo la sconfitta, peccato, ma credo che dobbiamo essere orgogliosi del nostro Cagliari che ha giocato alla pari col Como nonostante le numerose assenze! Grande pubblico oggi andiamo avanti consapevoli del grande campionato che stiamo facendo!"