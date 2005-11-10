Bologna-Monza 2-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (3-4-3): Skorupski; Vitik (75’ Darmian), Casale, Theate; Zortea (82’ Amondarain), Ferguson, Pobega (75’ El Azzouzi), Miranda; Bernardeschi (82’ Dovbyk), Odgaard (64’ Mbangula), Cambiaghi. A disp.: Pessina, Happonen, Alhassane, Helland, Heggem, Libra, Moro, Orsolini. All.: Palladino
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio (66’ Toure), Lucchesi, Goglichidze; Birindelli, Colombo (66’ Mout), Foe-Ondoa, Mangas; Zeballos (46’ Robinson), Mota (71’ Ngonge); Varela (71’ Cutrone). A disp.: Strajnar, Thiam, Akinsanmiro, Antov, Bakoune, Carboni, Ciurria, Colpani, Forson. All.: Juric
Arbitro: Zanotti
Marcatori: 6’ rig. Varela (M), 33’ Pobega (B), 59’ rig. Bernardeschi (B)
Ammoniti: Mangas (M), Odgaard (B), Pobega (B), Lucchesi (M), Zortea (B), Toure (M), Amondarain (B)