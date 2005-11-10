Milan-Inter, un derby da oltre 77mila spettatori. Il dato ufficiale sulle presenze a San Siro
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Tommaso Bonan
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31.10.2026 21:25Altre Notizie
Ufficiale il dato sulle presenze di questa sera per il derby di Milano
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Un derby da 77.691 spettatori. Questo il dato ufficiale comunicato dal club rossonero in merito al Milan-Inter, gara in corso di svolgimento a San Siro valevole per la 10^ giornata di Serie A. Il numero, ovviamente, come sempre comprende anche gli abbonamenti.
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