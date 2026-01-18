Morte di Rocco Commisso: confermato, il funerale si terrà mercoledì a New York
Camera ardente e sepoltura in New Jersey, messa di commemorazione in Duomo a Firenze
(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - I funerali di Rocco Commisso si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle 13,30 a New York presso la St. Patrick's Cathedral in Fifth Avenue. Lunedì 19 e martedì 20 verrà allestita la camera ardente al Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home 530, High Mountain Road Franklin Lakes, in New Jersey dalle 16 alle 20. Il proprietario della Mediacom e della Fiorentina scomparso ieri notte all'età di 76 anni verrà sepolto mercoledì 21 gennaio nel Maryrest Cemetery & Mausoleum 770 Darlington Ave Mahwah, in New Jersey. Una messa per commemorare Commisso verrà celebrata a Firenze, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in data ancora da definire. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"