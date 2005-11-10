Muore a 13 anni mentre gioca all'oratorio. Il cordoglio dell'Union Brescia per Federico Tonni

Lutto nel mondo del calcio giovanile in provincia di Brescia. È infatti scomparso da appena 13 anni Federico Tonni, calciatore del settore giovanile della Villaclarense – club affiliato all’Union Brescia – che si era sentito male nella giornata di ieri mentre giocava all’oratorio con alcuni amici. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, il giovane calciatore non ce l’ha fatto ed è deceduto nella notte.

Il cordoglio della Villaclarense

L’A.S.D. VILLACLARENSE, con immenso dolore e profonda commozione, comunica la prematura scomparsa del proprio giovanissimo tesserato Federico Tonni, di soli 13 anni, appartenente alla squadra Giovanissimi U14.Una notizia che ci lascia sgomenti e che colpisce profondamente tutta la famiglia gialloverde. Di fronte alla perdita di una vita così giovane, ogni parola appare insufficiente a esprimere il nostro dolore.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori e tutti gli atleti si stringono con affetto alla famiglia di Federico e ai suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze e condividendo, con rispetto e commozione, questo momento di indicibile sofferenza.

Un abbraccio particolare va ai suoi compagni di squadra e ai suoi allenatori, che hanno condiviso con lui il campo, gli allenamenti e la passione per il calcio. Il ricordo di Federico resterà parte della nostra società e della nostra comunità sportiva.

Ciao Federico, sarai sempre uno di noi

Il cordoglio dell’Union Brescia

Il Presidente Giuseppe Pasini, il Consiglio di Amministrazione, tutto il Settore Giovanile e l’intera Union Brescia si uniscono al dolore della famiglia e della Società ASD Villaclarense, club affiliato alla famiglia biancazzurra, per la tragica e prematura scomparsa di Federico Tonni, giovane calciatore classe 2013 della formazione Giovanissimi U14.

Alla famiglia, ai compagni di squadra e a tutta la comunità della Villaclarense va l’abbraccio commosso del Club biancazzurro, nel ricordo di un ragazzo che inseguiva i propri sogni su un campo da calcio.