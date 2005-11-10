Inizio da incubo per il Marsiglia, ma il ds Lorenzi assicura: "Genesio non è in dubbio"

L'inizio di stagione dell'Olympique Marsiglia si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Bloccato al diciassettesimo e penultimo posto in Ligue 1, il club risente pesantemente di una situazione finanziaria complessa che ha imposto la cessione dei pezzi pregiati senza possibilità di rinforzi, nemmeno a titolo temporaneo. Con un rullino di marcia disastroso caratterizzato da 4 sconfitte nelle prime 5 giornate e un'infermeria che continua a riempirsi dopo la sosta per le nazionali, la panchina di Bruno Genesio ha già iniziato a scricchiolare.

La società blindata: fiducia totale a Genesio

In un clima di forte tensione a pochi giorni dalla trasferta contro il Troyes, la dirigenza ha deciso di uscire allo scoperto per fare chiarezza. Intervistato da L'Equipe, il direttore sportivo Gregory Lorenzi ha dichiarato: "Possiamo capire la frustrazione del Mister perché sente che sta giocando bene. Questo non significa che ci siano tensioni interne. Siamo tutti lucidi e non metteremo in discussione il progetto dell'allenatore. Genesio si è impegnato con noi fino al 2028, stiamo pianificando il futuro con lui, non ci sono dubbi al riguardo".

Niente rinforzi dal mercato a gennaio?

Le notizie meno rassicuranti per i tifosi riguardano invece la finestra di riparazione invernale. La società ha gelato gli entusiasmi, spiegando che la priorità non sarà il calciomercato di gennaio, bensì il rispetto dei rigidi parametri finanziari imposti dalla DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio francese.