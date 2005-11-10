Marsiglia, denuncia di Genesio: "Lobbying sui miei giovani, non mi faccio ingannare"

L'allenatore del Marsiglia, Bruno Genesio, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida al Tolosa. Il tecnico è stato ancora una volta interrogato sul minutaggio concesso ai giovani giocatori della sua squadra. Il tecnico francese rifiuta di cedere all'entusiasmo che li circonda: "Ho già parlato di tutto questo. Non mi faccio ingannare, c'è una sorta di lobbying intorno ai giovani giocatori dell'OM dall'inizio della stagione, ma non mi lascerò sopraffare da questo. Voglio farli crescere", ha spiegato, difendendo pienamente la sua gestione dei giovani talenti marsigliesi.

Genesio ha menzionato in particolare il caso di Antoine Valero, presente all'allenamento con i grandi negli ultimi giorni: "Antoine è uno dei giovani che hanno le qualità per potersi esprimere un giorno in questo club. Ma ho delle referenze sui giovani per essere titolare in Ligue 1. È in relazione a questo che decido se un giocatore è pronto o no. Sono qui per fare delle scelte e assumerle, e non per rispondere a un clima ambientale", ha aggiunto.