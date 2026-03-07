FA Cup, un eroico Wrexham costringe il Chelsea ai supplementari: poi ci pensa Garnacho
Il Chelsea avanza in FA Cup, ma quanta fatica contro il Wrexham allo STōK Cae Ras. I Blues si impongono per 4-2 dopo tempi supplementari, in una partita thrilling contro la squadra di Ryan Reynolds. Il Wrexham ha sorpreso i londinesi con Sam Smith al 18', ma un autogol di Arthur Okonkwo ha pareggiato prima dell'intervallo (1-1). Nella ripresa, Callum Doyle ha riportato avanti i padroni di casa al 78', ma il Chelsea di Rosenoir trova le risorse per mandare la partita all'extratime con Acheampong, che sigla il 2-2 al 97', prima del gol di Garnacho che vale il 3-2 (finale?), proprio nei supplementari. Sembra finita, invece i gallesi riescono a trovare persino il terzo gol, con Lewis Brunt, al 114': ma il VAR annulla, che delusione per i padroni di casa, ai quarti va il Chelsea, che nel recupero trova persino il 4-2 con Joao Pedro.
FA Cup, ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal 1-2
Wrexham - Chelsea 2-4 dts
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo