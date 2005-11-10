Atletico Madrid inarrestabile: 2-0 al Levante, settimo successo di fila ed è in vetta a LaLiga
Pierpaolo Matrone
Un gol per tempo. E tanto basta all'Atletico Madrid per battere a domicilio il Levante e conquistare la settima vittoria consecutiva ne LaLiga, volando almeno fino a stasera (c'è Barcellona-Alaves alle 21) in vetta alla classifica. Grimaldo porta avanti i Colchoneros nel primo tempo, poi Giuliano Simeone al 62' chiude i giochi su un bell'assist di Baena. In Spagna c'è una nuova capolista: Diego Simeone, almeno per qualche ora, guarderà tutti dall'altro verso il basso.
La Liga, il programma dell'11^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid 0-2
Rayo Vallecano - Celta Vigo ore 16.15
Real Betis - Malaga ore 18.30
Barcellona - Alaves ore 21
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia ore 14
Racing Santander - Real Madrid ore 16.15
Elche - Valencia ore 18.30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21
La classifica
1. Atletico Madrid 28 punti
2. Barcellona 27
3. Real Madrid 24
4. Real Betis 20
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Club 12
9. Celta Vigo 12
10. Villarreal 12
11. Deportivo 11
12. Espanyol 12
13. Osasuna 11
14. Racing Santander 11
15. Levante 10
16. Elche 10
17. Rayo Vallecano 9
18. Getafe 9
19. Valencia 6
20. Malaga 5