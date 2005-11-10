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Pallone d'Oro, Mourinho: "Felice per Kane, ma Mbappé è unico. Bellingham 11°? Senza parole"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:11Calcio estero
31.10.2026 15:11Calcio estero
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José Mourinho commenta il Pallone d'Oro vinto da Harry Kane: elogi per l'inglese e per Mbappé, poi non nasconde lo stupore per l'11° posto di Bellingham.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match col Racing di Santander in conferenza stampa si è soffermato anche sul Pallone d'Oro conquistato da Harry Kane, allenato in passato dal portoghese: "Ho avuto il privilegio di lavorare con Harry. È un grande giocatore, un grande professionista, una grande persona. E ovviamente, nonostante la frustrazione per il fatto che il mio giocatore non abbia vinto, devo anche essere onesto e dire che sono molto felice per Harry, perché è un giocatore e un ragazzo che merita... alla sua... non so, 31 o 32 anni... si merita un po' di gioia, questo coronamento della sua carriera". Mourinho ha però riservato parole speciali anche a Kylian Mbappé: "Kylian è Kylian. Kylian è unico. E se abbiamo un Pallone d'Oro ogni stagione, ok, alcuni l'hanno vinto più di una volta, Messi, Cristiano, Ronaldo Nazário, Platini... Ma c'è solo un miglior giocatore nella storia della Coppa del Mondo. È qualcosa di assolutamente unico. E Kylian è unico". A sorprenderlo è stata soprattutto un'altra posizione in classifica: "Di tutti i voti, la cosa che mi ha lasciato... ancora di più... un po' senza parole per la sorpresa è Jude Bellingham. Undicesimo. Nessun commento. Concludiamo qui".

Mourinho: "Non mi importa più di quello che dicono di me"

Interrogato sulla propria evoluzione come allenatore, Mourinho ha respinto la contrapposizione tra un tecnico più coraggioso e uno maggiormente difensivo: "Nel corso degli anni, mi considero più... più equilibrato, nel senso di 'non mi importa cosa dicono'. E se mi criticano, non mi influenza". Il tecnico del Real Madrid ha poi ricordato i numeri della sua prima esperienza sulla panchina dei Blancos: "Il difensore del mio primo periodo è lo stesso difensore che ha totalizzato 100 punti e segnato più di 120 gol. Mi piacerebbe raggiungere lo stesso punteggio e segnare lo stesso numero di gol in questa stagione". Mourinho ha quindi individuato nella capacità di adattarsi uno dei propri punti di forza: "Ciò che mi distingue è che non sono testardo. Sono aperto allo studio, a trarre conclusioni da ciò che vedo, sento e discuto... Sono calmo, sono calmo, proprio come voglio che sia la squadra".

Il caso Mbappé-Cina: "Kylian e il Real Madrid hanno dimostrato grande classe"

Mourinho ha infine affrontato il caso che ha coinvolto Mbappé e la Cina, compreso il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sui volti delle persone: "Sono tranquillo perché la mia squadra è il Real Madrid e il mio giocatore preferito è Kylian Mbappé. Sia il Real Madrid che Kylian Mbappé hanno dimostrato grande classe reagendo immediatamente, e mi sento pienamente rappresentato da entrambi". Il tecnico ha escluso ripercussioni sul francese: "Kylian è molto intelligente, maturo. Con un altissimo livello di autostima. E allo stesso tempo, ha classe". Una qualità che Mourinho ha visto anche nella reazione al successo di Kane: "Una cosa è sapere di essere il migliore, un'altra è avere rispetto per qualcuno che ha fatto molto per vincere un trofeo. In lui vedo solo classe". Sul caso Cina ha concluso: "Questi sono i pericoli del mondo di oggi, dove molte volte la cosa migliore da fare è tenere la bocca chiusa, perché c'è pericolo in tante cose che si dicono o si commentano".

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