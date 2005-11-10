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Premier League, il Chelsea inguaia Carrick: 2-0 al Man United e ora il tecnico rischia davvero

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:33Calcio estero
31.10.2026 15:33Calcio estero
Fonti preferite
Il Chelsea batte 2-0 il Manchester United a Stamford Bridge. Decidono Rogers e Palmer: la posizione di Carrick si complica ulteriormente.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea vince 2-0 contro il Manchester United e rende ancora più delicata la posizione di Michael Carrick. Dopo un primo tempo terminato senza reti, con un gol di Cunha annullato dal VAR per parte, i Blues sbloccano la partita al 50': Lavia trova Rogers, che firma il vantaggio della squadra di Xabi Alonso. Lo United non riesce a reagire e al 60' Lisandro Martinez commette fallo in area su Fofana, concedendo il calcio di rigore che indirizza definitivamente la serata.

Palmer chiude i conti, Carrick sempre più a rischio

Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia e al 64' realizza il definitivo 2-0. Nella stessa azione Lisandro Martinez, già ammonito, riceve il secondo giallo e lascia il Manchester United in dieci uomini, complicando qualsiasi tentativo di rimonta. Per Carrick arriva così un'altra pesantissima battuta d'arresto: i Red Devils avevano già perso tre delle precedenti quattro partite e non vincono da inizio settembre. Il successo permette invece al Chelsea di prendersi i tre punti a Stamford Bridge e il terzo posto in classifica in concomitanza col Brighton, mentre la panchina dell'allenatore dello United diventa ora ancora più a rischio.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre
Chelsea - Manchester United 2-0
Bournemouth - Leeds ore 16
Brentford - Nottingham Forest ore 16
Coventry - Sunderland ore 16
Hull City - Ipswich ore 16
Manchester City - Brighton ore 16
Tottenham - Crystal Palace ore 18.30
Aston Villa - Fulham ore 21

Domenica 1 novembre
Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre
Newcastle - Everton ore 21

La classifica

1. Manchester City 21 punti
2. Arsenal 21
3. Brighton 16
4. Chelsea 16
5. Liverpool 15
6. Brentford 11
7. Leeds 11
8. Newcastle 11
9. Aston Villa 11
10. Hull City 10
11. Everton 10
12. Ipswich 10
13. Bournemouth 9
14. Tottenham 9
15. Fulham 8
16. Manchester United 7
17. Crystal Palace 7
18. Nottingham Forest 6
19. Coventry 6
20. Sunderland 5

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