Premier League, il Chelsea inguaia Carrick: 2-0 al Man United e ora il tecnico rischia davvero

Il Chelsea vince 2-0 contro il Manchester United e rende ancora più delicata la posizione di Michael Carrick. Dopo un primo tempo terminato senza reti, con un gol di Cunha annullato dal VAR per parte, i Blues sbloccano la partita al 50': Lavia trova Rogers, che firma il vantaggio della squadra di Xabi Alonso. Lo United non riesce a reagire e al 60' Lisandro Martinez commette fallo in area su Fofana, concedendo il calcio di rigore che indirizza definitivamente la serata.

Palmer chiude i conti, Carrick sempre più a rischio

Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia e al 64' realizza il definitivo 2-0. Nella stessa azione Lisandro Martinez, già ammonito, riceve il secondo giallo e lascia il Manchester United in dieci uomini, complicando qualsiasi tentativo di rimonta. Per Carrick arriva così un'altra pesantissima battuta d'arresto: i Red Devils avevano già perso tre delle precedenti quattro partite e non vincono da inizio settembre. Il successo permette invece al Chelsea di prendersi i tre punti a Stamford Bridge e il terzo posto in classifica in concomitanza col Brighton, mentre la panchina dell'allenatore dello United diventa ora ancora più a rischio.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre

Chelsea - Manchester United 2-0

Bournemouth - Leeds ore 16

Brentford - Nottingham Forest ore 16

Coventry - Sunderland ore 16

Hull City - Ipswich ore 16

Manchester City - Brighton ore 16

Tottenham - Crystal Palace ore 18.30

Aston Villa - Fulham ore 21

Domenica 1 novembre

Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre

Newcastle - Everton ore 21

La classifica

1. Manchester City 21 punti

2. Arsenal 21

3. Brighton 16

4. Chelsea 16

5. Liverpool 15

6. Brentford 11

7. Leeds 11

8. Newcastle 11

9. Aston Villa 11

10. Hull City 10

11. Everton 10

12. Ipswich 10

13. Bournemouth 9

14. Tottenham 9

15. Fulham 8

16. Manchester United 7

17. Crystal Palace 7

18. Nottingham Forest 6

19. Coventry 6

20. Sunderland 5