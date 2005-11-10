Crystal Palace, Sage sfida De Zerbi: "Un modello. Andai due volte in Italia per studiarlo"

Prima avversario da studiare, ora avversario da battere. Alla vigilia della sfida tra Crystal Palace e Tottenham, Pierre Sage ha raccontato il rapporto professionale che lo lega a Roberto De Zerbi. Il tecnico francese, reduce dalla qualificazione ai quarti di Carabao Cup ottenuta contro il Fulham dopo quattro partite senza vittorie, ha infatti rivelato di essere andato personalmente in Italia all'inizio della propria carriera per osservare da vicino il lavoro dell'allenatore italiano. "Per molto tempo è stato un modello", ha raccontato Sage. "Sono andato a Roma, a Sassuolo. Volevo capire come giocava". Sabato i due si ritroveranno uno contro l'altro in un derby londinese importante per entrambe le squadre, reduci da un avvio di stagione complicato.

Sage: "Devo rubare le buone idee agli altri allenatori"

Il tecnico del Crystal Palace ha spiegato con un sorriso la propria filosofia nello studio dei colleghi: "Tutti questi ragazzi sono avversari per due ore, ma tutti hanno buone idee e io devo solo rubargliele, le loro buone idee e creare un contesto in cui essere efficiente". Sage sta cercando di costruire una propria identità dopo gli anni di Oliver Glasner e la pesante sconfitta per 5-0 nel derby contro il Brighton aveva aumentato la pressione sul suo lavoro. La risposta è arrivata in coppa, ma l'obiettivo resta andare oltre il semplice risultato: "Non siamo qui solo per cercare di vincere, ma per vincere a modo nostro. È davvero emozionante riuscire a gestire questo divario".

Da De Zerbi al Tottenham: ora Sage cerca continuità

La sfida con De Zerbi assume così un significato particolare per Sage. Da giovane allenatore era disposto a viaggiare per comprenderne principi e metodi, mentre adesso dovrà trovare il modo di superarli sul campo. Il successo sul Fulham ha alleggerito la pressione e interrotto il momento negativo del Palace, ma il francese vuole soprattutto trasformare le idee studiate nel corso della propria formazione in una proposta riconoscibile e personale. Contro uno dei tecnici che considera un riferimento, avrà un'altra occasione per misurare il percorso compiuto.