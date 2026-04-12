Il Friburgo sulle ali dell'entusiasmo: espugnata Magonza, decide Holer a inizio ripresa
Dopo la brillante vittoria in Europa League contro il Celta Vigo, che ha permesso di mettere una seria ipoteca sulle semifinali della competizione, il Friburgo si dimostra solido anche in campionato.
Nel posticipo della 29esima giornata di Bundesliga, Grifo e compagni espugnano il difficile campo del Magonza grazie al gol di Holer a inizio ripresa. Un successo che blinda l'ottavo posto, con i padroni di casa che ora sono distanti sette punti.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augusta - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Heidenheim - Union Berlino 3-1
Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0
Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2
St. Pauli - Bayern Monaco 0-5
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema 3-1
Stoccarda - Amburgo 4-0
Magonza - Friburgo
La classifica aggiornata
Bayern Monaco 76
Borussia Dortmund 64
Stoccarda 56
RB Lipsia 56
Bayer Leverkusen 52
Hoffenheim 51
Eintracht Francoforte 42
Friburgo 40
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Colonia 30
Monchengladbach 30
Brema 28
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 19