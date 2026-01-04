Al-Khelaïfi contro Arnault: il derby dei 'paperoni' illumina Parigi 47 anni dopo l'ultima volta

La Ville Lumiere accende le proprie luci perché non poteva aprirsi in modo migliore il 2026 calcistico della capitale francese. Questa sera va infatti in scena un derby che la città di Parigi ha atteso per 47 lunghi anni: al Parco dei Principi il Paris Saint Germain affronta il Paris Fc nel posticipo della 17^ giornata di Ligue 1, con fischio di inizio a partire dalle ore 20:45.

Per ritrovare l’ultima volta che le due squadre si sono trovate di fronte nello stesso campo di calcio, dobbiamo spostare le lancette indietro nel tempo fino al 17 dicembre del 1978, in una partita che terminò 1-1. Quasi mezzo secolo è trascorso da allora e le cose sono completamente cambiate. La storia recente del PSG la conosciamo bene: il club nel 2011 venne acquistato da Qatar Investment Authority e Nasser Al-Khelaïfi ne divenne il proprietario, promettendo di portare la squadra ai vertici del calcio francese. Missione compiuta, visto che da quel momento il PSG ha alzato al cielo la bellezza di 38 trofei, 6 dei quali - tra cui la prima, storica, Champions League - nell’ultimo anno.

Ciò che però forse non tutti sanno è che anche il Paris Fc ha un progetto abbastanza simile, cullato da una presidenza altrettanto ricca e altrettanto ambiziosa. Il proprietario dei blues è infatti l’imprenditorie Bernard Arnault, CEO di Louis Vuitton Moet Hennessy, la più grande compagnia francese che controlla ad oggi quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Lo scorso anno Arnault è stato per qualche mese l’uomo più ricco del mondo e oggi, comunque, può vantare un invidiabile settimo posto, con un patrimonio stimato di oltre 160 miliardi. Dallo scorso novembre, inoltre, anche Red Bull è entrata nella ‘famiglia’ del Paris Fc, acquistando il 10,6%. Oggi, la formazione allenata da Stephane Gilli arriva all’appuntamento al 14º posto, a soli 4 punti di vantaggio dalla zona play-out, ma l’obiettivo è quello di crescere e far diventare Parigi il centro nevralgico del campo francese. In particolare Rue Claude Farrere, la strada che separa i due stadi distanti appena poche decine di metri.