Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al-Khelaïfi contro Arnault: il derby dei 'paperoni' illumina Parigi 47 anni dopo l'ultima volta

Al-Khelaïfi contro Arnault: il derby dei 'paperoni' illumina Parigi 47 anni dopo l'ultima volta TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:11Calcio estero
Niccolò Righi

La Ville Lumiere accende le proprie luci perché non poteva aprirsi in modo migliore il 2026 calcistico della capitale francese. Questa sera va infatti in scena un derby che la città di Parigi ha atteso per 47 lunghi anni: al Parco dei Principi il Paris Saint Germain affronta il Paris Fc nel posticipo della 17^ giornata di Ligue 1, con fischio di inizio a partire dalle ore 20:45.

Per ritrovare l’ultima volta che le due squadre si sono trovate di fronte nello stesso campo di calcio, dobbiamo spostare le lancette indietro nel tempo fino al 17 dicembre del 1978, in una partita che terminò 1-1. Quasi mezzo secolo è trascorso da allora e le cose sono completamente cambiate. La storia recente del PSG la conosciamo bene: il club nel 2011 venne acquistato da Qatar Investment Authority e Nasser Al-Khelaïfi ne divenne il proprietario, promettendo di portare la squadra ai vertici del calcio francese. Missione compiuta, visto che da quel momento il PSG ha alzato al cielo la bellezza di 38 trofei, 6 dei quali - tra cui la prima, storica, Champions League - nell’ultimo anno.

Ciò che però forse non tutti sanno è che anche il Paris Fc ha un progetto abbastanza simile, cullato da una presidenza altrettanto ricca e altrettanto ambiziosa. Il proprietario dei blues è infatti l’imprenditorie Bernard Arnault, CEO di Louis Vuitton Moet Hennessy, la più grande compagnia francese che controlla ad oggi quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Lo scorso anno Arnault è stato per qualche mese l’uomo più ricco del mondo e oggi, comunque, può vantare un invidiabile settimo posto, con un patrimonio stimato di oltre 160 miliardi. Dallo scorso novembre, inoltre, anche Red Bull è entrata nella ‘famiglia’ del Paris Fc, acquistando il 10,6%. Oggi, la formazione allenata da Stephane Gilli arriva all’appuntamento al 14º posto, a soli 4 punti di vantaggio dalla zona play-out, ma l’obiettivo è quello di crescere e far diventare Parigi il centro nevralgico del campo francese. In particolare Rue Claude Farrere, la strada che separa i due stadi distanti appena poche decine di metri.

Articoli correlati
Torna il derby di Parigi, l'OM prova a staccare le inseguitrici: il programma della... Torna il derby di Parigi, l'OM prova a staccare le inseguitrici: il programma della Ligue 1
Luis Enrique: "Aperti a rinforzi dal mercato, ma è dura trovare chi possa migliorare... Luis Enrique: "Aperti a rinforzi dal mercato, ma è dura trovare chi possa migliorare il PSG"
PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria... PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria
Altre notizie Calcio estero
Valencia in crisi, i tifosi assaltano il pullman: "Capiamo la frustrazione, ma niente... Valencia in crisi, i tifosi assaltano il pullman: "Capiamo la frustrazione, ma niente violenza"
Rice trascina l'Arsenal, Arteta lo incorona: "È tra i migliori al mondo". E svela... Rice trascina l'Arsenal, Arteta lo incorona: "È tra i migliori al mondo". E svela un retroscena
Disastro West Ham, Espirito Santo: "Mai sentito così male in un campo di calcio" Disastro West Ham, Espirito Santo: "Mai sentito così male in un campo di calcio"
Barcellona, Garcia protagonista nel derby con l'Espanyol. Flick: "È tra i portieri... Barcellona, Garcia protagonista nel derby con l'Espanyol. Flick: "È tra i portieri top al mondo"
L'Al Hilal di Inzaghi si stacca dal fondo Pif: svolta per i club sotto il controllo... L'Al Hilal di Inzaghi si stacca dal fondo Pif: svolta per i club sotto il controllo pubblico
Al-Khelaïfi contro Arnault: il derby dei 'paperoni' illumina Parigi 47 anni dopo... Al-Khelaïfi contro Arnault: il derby dei 'paperoni' illumina Parigi 47 anni dopo l'ultima volta
Coppa d'Africa, torna in campo il Marocco, stasera Sudafrica-Camerun: il programma... Coppa d'Africa, torna in campo il Marocco, stasera Sudafrica-Camerun: il programma
Prove di fuga del Barça, il Real Madrid chiamato a rispondere col Betis: il programma... Prove di fuga del Barça, il Real Madrid chiamato a rispondere col Betis: il programma de LaLiga
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
4 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
5 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio-Napoli, Lucca e Vergara neanche in panchina: le condizioni dei due giocatori azzurri
Immagine top news n.1 Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Guendouzi dal 1', Lucca nemmeno in panchina
Immagine top news n.2 Atalanta-Roma 1-0, Marelli: "Gol di Scalvini da annullare. Giusto l'intervento su Scamacca"
Immagine top news n.3 Come si svilupperà il mercato del Milan: una cosa è già successa, occhio a due reparti
Immagine top news n.4 La Juventus paga carissimi gli errori di David e Cambiaso
Immagine top news n.5 Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.6 La Dea si fa bella davanti a Gasperini. Ma a farla da padrona sono le polemiche sull'arbitraggio
Immagine top news n.7 David e Openda frenano la Juventus: 1-1 con il Lecce. Spalletti: "Rincuoro gli attaccanti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brocchi elogia lo spirito di Frattesi: "Mi rivedo in lui per la passione che ha dentro"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Napoli, Lucca e Vergara neanche in panchina: le condizioni dei due giocatori azzurri
Immagine news Serie A n.4 Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Guendouzi dal 1', Lucca nemmeno in panchina
Immagine news Serie A n.5 Giordano sicuro: "Napoli e Milan più dell'Inter per lo scudetto. Alla Lazio serve un gran mercato"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ferguson verso il ritorno al Brighton ma solo momentaneo: ci prova il Real Betis
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, arriva la risoluzione di Volpe con il Monopoli: lo aspetta il Giugliano
Immagine news Serie B n.2 Spezia, annunciato il nuovo portiere: dal Cagliari arriva in prestito Boris Radunovic
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, dopo Brunori ecco anche Salvatore Esposito: c'è l'annuncio dei blucerchiati
Immagine news Serie B n.4 Entella, Alborghetti si presenta: "Chiavari piazza perfetta per lavorare in maniera seria"
Immagine news Serie B n.5 Bari, non solo Bohinen per il centrocampo: piace un altro giocatore del Venezia
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ecco l'annuncio: Brunori è un nuovo giocatore blucerchiato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sfida alla capolista Catania per il Foggia, Barilari: "L'avversario più forte da affrontare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 20a giornata: Inter U23 in casa col Novara, che incroci nel gruppo C
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Iori non si accontenta: "Vincere 4-0 o 4-1 per me fa differenza, subito gol evitabile"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini: "Gap col Vicenza? Ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Siamo a metà dell'opera, ma è chiaro che ci siano delle incognite"
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Zauri: "Consapevoli di avere le nostre forze: ci faremo trovare pronti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…