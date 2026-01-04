Torna il derby di Parigi dopo 47 anni, le formazioni ufficiali di PSG-Paris FC
Torna il derby di Parigi dopo 47 anni, queste le formazioni di PSG-PFC:
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. All. Luis Enrique.
PARIS FC (5-3-2): Trapp; Sangui, Mbow, Otávio, Kolodziejczak, De Smet; Gory, Camara, Maxime Lopez; Ikoné, Geubbels. All. Stephane Gilli.
