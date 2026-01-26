Ufficiale Al Wolverhampton non va, Fer Lopez torna al Celta Vigo in prestito per 6 mesi

A distanza di sei mesi dalla cessione al Wolverhampton, Fer Lopez rimette piede al Celta Vigo. Il trequartista spagnolo classe 2004 ha sostenuto le visite mediche e firmato con il club della Liga in prestito fino alla fine della stagione. Il giocatore ha avuto pochissimo spazio in Premier League, con soli 364 minuti complessivi in tutte le competizioni e con la squadra ultima in campionato da appena 8 punti. Dopo oltre un mese di trattative, Os Celestes riabbracciano il 21enne che era priorità assoluta anche del tecnico Claudio Giráldez in questo mercato invernale.

Il comunicato ufficiale

"Il Celta e il Wolverhampton hanno raggiunto un accordo per il prestito di Fer López fino alla fine della stagione. L’attaccante torna a Vigo per rinforzare gli sky-blues nella seconda metà del campionato e per affrontare la stimolante sfida europea, dopo la recente qualificazione degli spagnoli agli ottavi di finale di Europa League.

L’attaccante sarà ora nuovamente sotto la guida di Claudio Giráldez e si unirà a una squadra che conosce perfettamente e dove ha già dimostrato il suo spirito competitivo. Prima del trasferimento in Premier League, Fer López era un giocatore chiave del Celta Fortuna, che gli era valso un posto in prima squadra. Ha debuttato sia in Copa del Rey sia ne LaLiga, totalizzando 17 presenze e segnando due gol. Il suo ritorno rappresenta un importante rinforzo per la rosa in un momento cruciale della stagione e segna anche il ritorno di un giocatore profondamente legato ai valori e alla filosofia del club, così come alla sua accademia e ai tifosi".