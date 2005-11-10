Mauricio Pochettino è arrivato a al centro sportivo del Manchester United per iniziare ufficialmente la sua avventura da allenatore dei Red Devils. Il tecnico argentino, 54 anni, è atterrato alle 11.32 all'aeroporto di Manchester con un volo privato di sette ore dagli Stati Uniti, dove aveva appena concluso il suo incarico alla guida della nazionale con la vittoria per 2-0 contro Haiti.

Ad attenderlo c'erano gli uomini della sicurezza del club, che lo hanno accompagnato direttamente al centro sportivo. Domani il tecnico guiderà il primo allenamento del Manchester United.

"Sono molto contento di essere qui, è un onore e un privilegio essere in questo fantastico club, non vedo l'ora di iniziare", ha dichirato il nuovo allenatore dei Red Devils.

Nel frattempo, il lavoro è stato portato avanti dai suoi collaboratori Jesus Perez, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino, autorizzati a lasciare anticipatamente il ritiro della nazionale statunitense.

Il nuovo tecnico non avrà molto tempo per preparare il debutto: domenica lo United sarà impegnato ad Anfield contro il Liverpool e Pochettino avrà a disposizione soltanto tre sedute di allenamento prima della partita.