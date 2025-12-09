Arsenal, Arteta fa la conta: "Rice, Trossard e Saliba out, Gabriel Jesus inserito in lista Uefa"

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei Gunners contro il Club Brugge, in Belgio. I londinesi sono gli unici ad essersi presentati alla sesta giornata della fase a campionato della Champions League a punteggio pieno, con 5 vittorie in 5 gare, 14 gol fatti e appena uno subito.

Il momento però è comunque importante e in qualche modo delicato, dato che l'Arsenal arriva da una sconfitta contro l'Aston Villa che ha rimesso tutto in discussione in Premier League. Non bastasse, ci sono diverse assenze cui far fronte, come ha confermato lo stesso Arteta in conferenza stampa.

In particolare queste sono le sue parole sugli assenti della rifinitura Declan Rice, Leandro Trossard e William Saliba: "Declan era malato. Era piuttosto malato già dopo la partita contro l'Aston Villa. Non ha viaggiato con noi. William (Saliba, n.d.r.) non è ancora disponibile. Leo (Trossard) ha preso un altro colpo in un'area in cui aveva un problema precedente. Non mi aspetto che stia fuori a lungo, ma sfortunatamente non può essere con noi oggi".

Arteta ha poi spiegato il motivo per il quale Gabriel Jesus è stato inserito nella lista UEFA al posto di Max Dowman: "Purtroppo Max si è infortunato lo scorso fine settimana. Abbiamo fatto alcuni esami e sarà fuori per diverse settimane", ha confermato. "Poi abbiamo avuto la situazione di Gabi. Ci aspettavamo che si allenasse con noi entro la fine di dicembre. Ma Gabi ha spinto ogni singolo giorno e continuava a dire a tutti che sarebbe tornato prima. E l'ha fatto".