Arsenal ancora travolgente nel derby, Gabriel prende in giro il Tottenham giocando a poker

Gabriel Magalhães non ha saputo resistere alla tentazione di schernire il Tottenham sui social dopo la netta vittoria dell'Arsenal per 4-1 nel derby del nord di Londra di domenica sera. Le doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres hanno regalato i tre punti ai Gunners, rendendo del tutto inutile il gol nel primo tempo di Randal Kolo Muani; l'esordio di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs come tecnico ad interim si è così trasformato in un'umiliazione.

Il post di Gabriel scatenerà probabilmente l'ira dei sostenitori degli Spurs, considerando il suo coinvolgimento nei due episodi più controversi del match. Alcuni tifosi hanno ritenuto che il difensore dell'Arsenal sia stato graziato dall'arbitro, evitando un cartellino rosso per un fallo da ultimo uomo su Kolo Muani nel primo tempo, mentre all'inizio della ripresa è stato accusato di aver accentuato una caduta. Sul punteggio di 2-1, Kolo Muani era convinto di aver siglato il pareggio con una conclusione da sottomisura, ma l'arbitro ha annullato per un fallo nell'azione precedente: il francese è stato punito per una spinta alle spalle di Gabriel, nonostante i replay abbiano mostrato un contatto davvero minimo.

Tornando al post, Gabriel si è fatto immortalare giocando a poker, alla luce del secondo poker stagionale servito dai Gunners agli acerrimi rivali. 4-1 all'andata, 4-1 al ritorno.