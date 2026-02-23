North London Eze: cinque gol tra andata e ritorno, è già a -2 dal recordman Pires

Nuovo idolo per i tifosi dell'Arsenal, l'acquisto estivo Eberechi Eze: dopo la tripletta rifilata al Tottenham all'Emirates in un match terminato 4-1, il numero 10 inglese ieri ha messo a segno una doppietta contro uno Spurs in netta difficoltà. Grazie a questi ultimi due gol, secondo i dati Opta, il fantasista ha eguagliato il record di marcature in questo storico derby detenuto da leggende come Henry e Van Persie. Al momento, davanti a lui nella classifica dei marcatori dell'Arsenal nella stracittadina restano solo Robert Pires, primatista con sette reti, ed Emmanuel Adebayor.

In questa stagione Eze è partito titolare solo 14 volte e non giocava un'intera partita con i Gunners dal 23 novembre. Al termine della gara, ma anche durante la stessa, il 10 è apparso comprensibilmente entusiasta di essere tornato protagonista nella squadra di Mikel Arteta, che grazie a questo successo ha ripristinato il vantaggio di cinque punti sul City, confermandosi in vetta alla Premier League.