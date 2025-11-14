Arsenal, Dowman fa proseliti anche in Nazionale. Il ct dell'U21 Carsley: "Lo monitoriamo"

Max Dowman sta attirando l'attenzione non solo nel Nord di Londra ma in tutta l'Inghilterra: il suo potenziale è noto ormai da tempo a livello internazionale. È il giocatore più giovane ad aver segnato nella Youth League (all'età di 14 anni) e ad aver debuttato nella Premier League 2. È recentemente diventato il secondo debuttante più giovane nella storia dell'Arsenal (dietro solo al compagno del vivaio Ethan Nwaneri) quando ha fatto il suo esordio in Premier League per i Gunners contro il Leeds nell'agosto 2025, all'età di 15 anni e 235 giorni. Dowman compirà 16 anni soltanto a Capodanno.

Questo "progetto di campione" ha già rappresentato l'Inghilterra a livello Under 17 e Under 19, venendo promosso rapidamente nelle categorie superiori, e potrebbe essere in linea per un'opportunità in Under 21 in un futuro non troppo lontano.

Lee Carsley, allenatore della U21, ha parlato del gioiellino dell'Arsenal nell'ultima uscita: "È un giocatore che stiamo monitorando. A volte, quel talento dobbiamo accelerarlo così rapidamente a causa delle sfide che stanno affrontando nei loro club. È importante tenere a mente quanto sia giovane Max e siamo pienamente consapevoli del suo valore. Riceviamo tutti i feedback dai ritiri a cui partecipa e c'è decisamente tempo. Avrà sicuramente la sua occasione all'interno dell'Under 21".