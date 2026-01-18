Il Valencia di Beltran vede finalmente la luce: 1-0 al Getafe dopo 2 mesi
Il Valencia di Corberan vede finalmente uno spiraglio di luce nel periodo di piena crisi che sta attraversando. Contro il Getafe è infatti arrivata una vittoria esterna pesantissima, per 0-1, decisa dalla rete siglata da Gaya all'84'. La squadra dove milita l'ex attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ritorna dunque al successo, che in campionato mancava da ben 6 gare consecutive.
L'ultimo successo del Valencia risaliva infatti addirittura al 21 novembre scorso, dall'1-0 al Levante. Con questo risultato comunque rimane in piena lotta per non retrocedere, scavalcando però l'Alaves al terz'ultimo posto in Liga spagnola.
Questo il programma della 20ª giornata de LaLiga
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Alaves ore 16:15
Celta Vigo - Rayo Vallecano ore 18:15
Real Sociedad - Barcellona ore 21:00
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (19 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 38 (19)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 29 (19)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Elche — 23 (19)
11. Osasuna — 22 (20)
12. Rayo Vallecano — 22 (19)
13. Real Sociedad — 21 (19)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (20)
16. Siviglia — 20 (19)
17. Valencia — 20 (20)
18. Alavés — 19 (19)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)